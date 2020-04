Bel tempo con punte di 24°C, instabile tra Lazio e Abruzzo

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. L'alta pressione è sempre più robusta, porta a delle ampie schiarite anche sull'estremo Sud, dove soffiano però ancora venti moderati a tratti tesi da nord est, dal Salento verso la Calabria Ionica e la Sicilia con qualche modesto addensamento. Vediamo insieme le previsioni del tempo, iniziando da un settore decisamente molto soleggiato, è il Centro-Nord, dove si registrano le temperature più alte, anche 25/26 gradi nel corso dei prossimi giorni, fino a 27 tra venerdì e sabato in un quadro totalmente soleggiato. Modesti addensamenti nelle ore più calde della giornata sui rilievi alpini e appenninici. Andiamo a vedere insieme invece quello che succede al Sud. Dopo giorni di diffusa instabilità il tempo migliorerà anche su queste regioni con un cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla fascia ionica. Tempo, dunque, Discreto, temperature più alte al centro Nord rispetto al Sud, ma anche qua, decisamente molto miti. La situazione meteorologica volgerà ancora all'alta pressione nei giorni seguenti, anche se tra Pasqua e Pasquetta ci potrebbe essere un parziale cedimento al Centro-Nord. Vediamo infatti la tendenza, con qualche addensamento in più, nella giornata di Pasqua, sul nord ovest e sulla Liguria, localmente verso l'alta Toscana. Pasquetta, un po' più incerta, sempre sul nord ovest e regioni alto tirreniche e dunque tra la Toscana, la Liguria e Val d'Aosta, Piemonte qualche addensamento in più, ma è una tendenza. Ne riparleremo. Intanto godiamoci questo sole primaverile restando a casa. A più tardi.