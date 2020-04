Bel tempo fino a Pasqua, a Pasquetta arriva qualche nuvola

Ben ritrovati. Ancora tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni con le temperature in deciso aumento. Poi, nel corso della prossima settimana una nuova perturbazione in arrivo che porterà delle piogge, ma ancora tutto da confermare e venti forti. Allora vediamo il dettaglio. Apriamo le grafiche. Lo facciamo, iniziando dal Centro-Nord. Nella giornata di venerdì avremo ancora tutto sole, iconcine arancioni ovunque, nulla davvero da segnalare, possiamo parlare delle temperature che raggiungeranno valori sopra le medie del periodo, valori davvero molto miti con 24-25-26 gradi sulle vallate interne del Trentino alto Adige, ma valori davvero molto gradevoli anche sul nord-ovest, versante tirrenico. Leggermente più frizzante, invece, su quello Adriatico. Poi, nella giornata di lunedì arriva della nuvolosità in più perché si avvicina una nuova perturbazione. Una perturbazione atlantica che riguarderà prima di tutto la Francia, e poi, forse, raggiungerà ancora il nostro territorio. È un po' presto per parlarne, lo vedremo più avanti. Andiamo subito al sud Italia per capire, anche qui, come si passerà dentro casa questa Pasquetta e Pasqua. Avremo delle giornate splendide, stabili, soleggiate, con l'alta pressione che fa da padrone. È un anticiclone di matrice subtropicale, quindi aria calda in arrivo da sud. I venti soffieranno moderati, i mari saranno poco mossi, tuttalpiù mossi al largo e le temperature, anche qui, davvero, con valori molto gradevoli e miti durante questo fine settimana, ma anche a Pasquetta fino a 21-22-23 gradi al massimo. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.