Bel tempo, sabato con qualche nuvola, massime fino a 30°C

Ben ritrovati. Situazioni in deciso miglioramento nel corso del fine settimana. Rimonta l'anticiclone, i venti vanno a calmarsi, Le temperature andranno a toccare i 30 gradi. Vediamo il dettaglio subito con le nostre grafiche. Lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Il venerdì davvero nulla da segnalare una bellissima giornata di sole, come detto, alta pressione per cui stabile e soleggiato. Temperature molto miti, con valori fino a 22 gradi, ma le aree più calde, Emilia-Romagna e Trentino alto Adige, andranno a toccare tra i 24 e i 27 gradi. Quindi davvero ci avviciniamo a valori prevalentemente estivi. Sabato invece, qualche nuvola in più sul Nordovest d'Italia, ma anche l'alta Toscana e tutta la fascia tirrenica con possibili locali pioviggini sulle aree interne, specialmente quelle delle aree appenniniche, ma specialmente tra Emilia Romagna, alta Toscana e Liguria, ma anche basso Piemonte. Per quanto riguarda la giornata di domenica, invece, situazione in miglioramento con ampie schiarite è stabile e soleggiato. Poi lunedì però si parlerà di un'altra perturbazione in arrivo, ma avremo modo di toccare l'argomento nelle prossime ore. Vediamo subito il sud della nostra penisola. Qui abbiamo un anticiclone ben saldo, un anticiclone subtropicale che riporterà tempo stabile e soleggiato. Attenzione, però, qualche pioviggine in arrivo nella giornata di sabato sulla Sardegna, specialmente sull'area settentrionale dell'isola. I venti vanno a calmarsi. Le temperature però salgono a causa di questi venti meridionali molto caldi. Vi ricordo ancora una volta che è nostra responsabilità stare dentro casa, sebbene le giornate siano davvero meravigliose, dobbiamo osservarle dalla finestra, dal balcone o dal terrazzo tuttalpiù. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.