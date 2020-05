Caldo, sereno a tratti velato, peggiora da domenica al nord

Bentrovati con il nostro aggiornamento. La prima ondata di caldo africano sull'Italia ha colpito la Sardegna, la Sicilia e la Calabria con temperature anche oltre i 30 gradi all'ombra e punte di 33 gradi, in particolare nella zona di Catania, di Cagliari, tra Cosenza e la fascia ionica. Andiamo a controllare insieme proprio la carta delle temperature per capire quello che succederà nel corso delle prossime ore. La prima ondata ha interessato l'Italia, ce ne saranno altre nel corso dei prossimi giorni e durante un weekend nuovamente molto caldo al Sud, con temperature superiori di 32-33 gradi all'ombra, e poi una nuova ondata di caldo a metà della prossima settimana, ma ne riparleremo. Intanto abbiamo visto questa bolla africana-russa che si spinge anche verso il sud della nostra Italia, mente arriva aria fredda sulla Germania e sull'Austria, con nevicate fino a quote di bassa collina da lunedì. Andiamo a controllare però insieme quello che succederà nel weekend in Italia. Le correnti saranno in prevalenza deboli o moderate di scirocco, quindi da sud-est, e porteranno temperature in aumento anche nei valori minimi, ma anche delle velature sia venerdì che sabato. Al Centro-Nord quindi il cielo sarà in prevalenza sereno, ma a tratti velato. Nella giornata di domenica invece ritroveremo un forte peggioramento dal pomeriggio-sera sul Nord-Ovest, con le prime piogge e anche dei temporali, che poi saranno più intensi nel corso di lunedì quando arriverà una forte perturbazione al Nord. E intanto ci spostiamo al Sud a vedere queste temperature simil estive, con il cielo che torna sereno ovunque dopo qualche pioggia delle ultime ore e anche i venti che si attenuano gradualmente. Quindi condizioni perfette venerdì e sabato, qualche velatura anche al Sud, temperature che domenica toccheranno nuovamente anche i 33 gradi, in particolare sulle isole maggiori e sulla Calabria, con cielo in prevalenza sereno. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi.