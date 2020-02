Che tempo farà nel fine settimana?

Ben ritrovati. Sarà un fine settimana piuttosto instabile per l'arrivo di una perturbazione che porterà delle piogge, ma anche delle nevicate sul nordovest d'Italia e sulle aree appenniniche, intensificazione dei venti. Poi, ad inizio della prossima settimana, avremo l'arrivo di un'altra perturbazione, che invece porterà possibili nubifragi. Allora, per quanto riguarda la giornata di sabato, avremo un inizio positivo. Da metà pomeriggio circa arriveranno le piogge, proprio a partire dal nordovest, in successiva estensione sulle altre regioni in nottata e nella prima parte della giornata di domenica. Poi andrà a migliorare. Le piogge riguarderanno successivamente il nordest, quindi tutti i settori centrali, mentre andrà a migliorare sull'ovest Italia. Sarà un sabato invece piuttosto soleggiato, caratterizzato ancora dall'alta pressione sulle aree del sud della nostra penisola e sulle nostre due isole maggiori. Intensificazione dei venti anche qui. Le temperature stabili. Per la giornata di domenica è prevista solo della nuvolosità passeggera, con possibili deboli piovaschi tra Campania, Basilicata e nord della Puglia. Diamo uno sguardo anche all'inizio della prossima settimana. Come parte marzo? Non parte benissimo. Abbiamo diverse perturbazioni in avvicinamento sul nostro territorio. Come vedete, piogge e temporali da nord a sud tra lunedì e martedì. Ovviamente ancora tutto da confermare nelle prossime ore, ma la situazione non dovrebbe essere per niente stabile. Dopo un periodo lungo e siccitoso, meglio così, in arrivo un po' di pioggia. Per il momento è tutto. A più tardi.