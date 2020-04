Clima stabile e soleggiato con temperature in aumento

Ben ritrovati. Si prospetta un fine settimana particolarmente soleggiato sulle aree del centro nord Italia, con temperature in aumento, mentre il sud ancora è interessato da un vortice Mediterraneo che porta qualche fastidio. Allora vediamo il dettaglio, apriamo le grafiche. Lo facciamo iniziando dal centro nord. Nella giornata di venerdì, in effetti, avremo l'alta pressione che protegge tutte queste regioni, da qualsiasi tipo di perturbazioni e quindi cieli sereni o poco nuvolosi anche tra sabato e domenica, con le massime in aumento, quindi con valori tra i 13 e i 19 gradi. Vediamo subito anche il sud Italia. Allora, qui abbiamo detto che c'è questa perturbazione posizionata sull’area mediterranea, che continua a portare fastidi tra Sardegna, Sicilia, con delle nuvolosità anche sulla Calabria, quindi con delle pioviggini possibili sulle nostre due isole maggiori, ma anche qui andrà a migliorare nel weekend, con schiarite. Le temperature sono in aumento, con valori tra i 10 e i 17 gradi, quindi leggermente più fresche sia le minime, che le massime. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.