Giovedì nuova perturbazione sull'Italia, weekend migliora

Ben ritrovati, situazione davvero molto instabile sull'Italia in queste ore. Due perturbazioni ci attraversano e portano temporali, nevicate e anche un lieve calo delle temperature, ma nel fine settimana, rimonta l'anticiclone e le temperature tenderanno a raggiungere valori praticamente estivi, con punte di 30 gradi. E allora ecco il dettaglio vi propongo subito le grafiche lo facciamo, iniziando dal centro nord. Mercoledì sarà una giornata in effetti ancora piuttosto instabile. Abbiamo dei temporali da segnalare sul Triveneto, ma anche l'alta Toscana, Liguria ed Emilia, per quanto riguarda la fascia tirrenica sicuramente ancora della nuvolosità, un pochino più compatta. Poi andrà a peggiorare sulle aree del Nord Italia giovedì, perché arriva una nuova perturbazione per cui bassa pressione e e specialmente sulla pianura padana, piogge, temporali e massime che non toccheranno nemmeno i 20 gradi. Davvero farà molto fresco tra i 14 e i 19 gradi le massime previste e poi sulla fascia tirrenica invece ancora della nuvolosità, compatta, meglio sicuramente su quella Adriatica. Venerdì va a migliorare ultime residue instabilità a ridosso dei rilievi alpini, ma altrove piuttosto soleggiato. Quindi rimonta l'anticiclone e le temperature poi tenderanno nuovamente ad aumentare, come detto in apertura. Vediamo anche il Sud della nostra penisola, perché qui abbiamo i venti di Libeccio, i mari saranno molto mossi, agitati a largo e abbiamo della residua instabilità delle piogge che riguarderanno, Sardegna e Sicilia, specialmente mercoledì sulla fascia occidentale delle nostre due isole maggiori. Non mancherà anche qualche piovasco, tra Campania e Calabria e comunque sicuramente della nuvolosità, compatta, anche su queste due peninsulari. Altrove meglio, poi giovedì e venerdì migliora con schiarite, qualche nuvola passeggera, sicuramente, ma cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature, come detto, che andranno ad aumentare vedrete già i risultati nelle prossime ore, fino a 24-25 gradi sulla Sicilia e poi sarà un via dicendo. Insomma, aumenteranno sempre di più nel corso del fine settimana. Per il momento è tutto a più tardi per nuovi aggiornamenti.