Meteo, 2 cicloni verso l’Italia: da Algeria e da Portogallo

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento. Dai 30 gradi del weekend velocissimamente verso il maltempo. Maltempo ad oltranza, almeno fino a giovedì sull'Italia con precipitazioni diffuse. Andiamo a controllare insieme la nostra carta sinottico perché ci saranno anche venti di burrasca, previsti in particolare sulla Liguria di ponente, sull'Appennino settentrionale, l'alto Adriatico, verso la Sardegna. La carta sinottico conferma anche lo spostamento delle precisazioni, graduale verso le Regioni centro meridionali. Maltempo attivo soprattutto sul nordovest, con nevicate fino a 1500 metri di quota in queste ore. Andiamo a controllare però nel dettaglio proprio quello che succederà nei prossimi giorni, iniziando con il martedì. Un martedì molto ventoso e con precipitazioni ancora al mattino sul nordovest, in particolare Piemonte, Liguria di Ponente. Poi nel corso della giornata sul Medio Adriatico. Mercoledì migliora al nord, con ampie schiarite. Attenuazione parziale anche dei venti. Giovedì ulteriore miglioramento con le ultime precipitazioni sul settore Medio Adriatico, Basso Lazio. Adesso ci spostiamo e vediamo insieme quello che succede al sud. Prudenza anche qua per i venti, per le precipitazioni che saranno più intense con l'arrivo del secondo ciclone. Infatti, in queste ore, è arrivato un ciclone dall'Algeria, mercoledì arriverà un secondo ciclone dal Portogallo che si sta spostando velocemente, che sta portando piogge molto forti sulla Francia. Dunque mercoledì maltempo al sud e ancora giovedì residuo sulla fascia del Basso Adriatico versante Jonico, mentre migliora gradualmente sulla Sardegna. Insomma, un periodo piuttosto perturbato, siamo stati in casa con il sole, ovviamente stiamo in casa con gli ombrelli nella nostra ombrelliera, non usciamo e stiamo a guardare la pioggia fuori dalla finestra. A più tardi.