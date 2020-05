Meteo, alta pressione in aumento, temperature quasi estive

Ben ritrovati. Situazione in deciso miglioramento, anche se non mancherà qualche temporale a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici. Poi fino a mercoledì prossimo l'anticiclone si rinforza e porta temperature da urlo fino 30, 33 gradi. Massime davvero estive e poi da mercoledì, però, si ricomincia con i temporali e con il maltempo. Vediamo in dettaglio le grafiche. Lo facciamo iniziando dal Centro-Nord e sarà una domenica caratterizzata prevalentemente dalla stabilità e dal bel tempo, anche se sulle aree interne laziali, marchigiane e umbre non mancherà qualche instabilità. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, quindi sui rilievi alpini, anche qui da segnalare qualche temporale nel corso della giornata. Per quanto riguarda poi lunedì migliora ovunque. Va via questa instabilità e torna il beltempo. Martedì invece sarà una giornata un pochino più nuvolosa, specialmente sulle aree del Norditalia, perché si avvicina questa perturbazione. Invece, sulle aree centrali continuerà il beltempo, quindi questa fase stabile e assolutamente soleggiata. A questo punto andiamo subito al Sud a vedere che cosa succederà in questa domenica, anche fino a martedì, avremo dell'instabilità, dei temporali che riguarderanno in modo particolare la Campania, la Calabria e la Basilicata. Quindi nel corso della giornata attendiamoci dei temporali. Poi lunedì migliora l'anticiclone nordafricano, si rinforzano anche qui le temperature. Nel corso della prossima settimana potrebbero raggiungere i 30, 33 gradi a causa di quest'aria calda proveniente da Sud e martedì ancora beltempo, tempo stabile e soleggiato, quindi caratterizzato ancora una volta dall'alta pressione. È tutto per il momento, a più tardi per nuovi aggiornamenti.