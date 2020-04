Meteo, bel tempo anche a Pasqua e Pasquetta

Ben ritrovati. Tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni. Una Pasqua e Pasquetta caratterizzate quindi dal bel tempo con temperature fino a 23-24 gradi. Poi però da Pasquetta in arrivo una nuova perturbazione, ma ancora tutto da confermare. Vediamo il dettaglio. Apriamo le grafiche. Lo facciamo iniziando dal centro nord. Nella giornata di giovedì avremo ancora tempo stabile e soleggiato, bel tempo. Iconcine arancioni praticamente ovunque e temperature sopra le medie del periodo. Uniche instabilità possibili sulle aree interne laziali e anche abruzzesi con dei locali temporali nel corso del pomeriggio. Poi migliora, venerdì, sabato, domenica Pasqua, bel tempo. Alta pressione, un anticiclone di matrice subtropicale. Le temperature di poco sopra le medie del periodo, tempo stabile e soleggiato. Poi, come abbiamo detto, possibilità di velature, di foschia, a partire dalla giornata di lunedì perché, ancora da confermare, a quanto pare martedì arriverà una perturbazione atlantica, prima di tutto su Francia e Spagna e poi raggiungerà il nostro territorio. Vediamo subito anche a sud della nostra penisola. Qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature fino a 20-21 gradi, sicuramente molto miti e molto gradevoli, anche se leggermente inferiori alle aree del centro nord Italia. I venti si presenteranno moderati, i mari saranno calmi, tuttalpiù poco mossi a largo e bel tempo anche nel week end con una Pasqua completamente assolata e anche nella giornata di lunedì cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Non c'è davvero nulla da segnalare né sulle due isole maggiori, nemmeno sulle peninsulari. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.