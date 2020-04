Meteo, caldo nel weekend ma lunedì nuova perturbazione

Bentrovati! Un fine settimana soleggiato, non mancherà – però – qualche nuvola e qualche pioggia. Le temperature, buone notizie, si avvicinano attorno ai 30 gradi. Allora, vediamo il dettaglio, subito con le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro nord. Per quanto riguarda la giornata di sabato, prevale l'alta pressione, quindi la stabilità, ma questa perturbazione atlantica che raggiungerà la nostra penisola, nella giornata di lunedì, si avvicina e quindi porta dell'instabilità soprattutto a ridosso dei rilievi tra Trentino Alto Adige, e nella giornata di domenica, invece, andrà a peggiorare anche tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove avremo probabilmente qualche pioggia specialmente sui settori occidentali. Per quanto riguarda le temperature, sono in deciso aumento, poi, lunedì, però, va a peggiorare, aria decisamente più fresca raggiungerà l'Italia e le piogge arriveranno su tutto il nord Italia, specialmente sempre il nord ovest, con qualche nuvola in più anche sul Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e sulle aree centrali. Attendiamoci, quindi, la perturbazione in arrivo all'inizio della prossima settimana. Le temperature, ovviamente, andranno a diminuire e i venti ad intensificarsi. Vediamo subito il sud Italia. Abbiamo un'alta pressione di matrice subtropicale, per cui, cieli sereni o poco nuvolosi, situazioni abbastanza tranquille, sebbene vada a rinforzarsi, questo anticiclone, le temperature andranno ad aumentare fino a 30 gradi. Arriverà comunque la pioggia, prima di tutto sulla Sardegna e poi si estenderà sulle altre Regioni nella giornata di lunedì o martedì. È ancora da verificare la prossima settimana che cosa succederà, ma comunque arriveranno delle piogge sui settori tirrenici che poi, forse, si estenderanno anche a quelli adriatici nel corso dei giorni successivi. Per il momento è tutto. Comunque, bello o brutto che sia il nostro dovere è solo uno, ed è rimanere a casa, quasi per tutti. Per il momento è tutto. A più tardi.