Meteo: inizio di maggio soleggiato a tratti ventoso

Benritrovati con i nostri aggiornamenti meteo. Condizioni di alta pressione con l'inizio del mese di maggio, ma ancora forti temporali al Nord nel corso delle prossime ore, quindi prudenza. Intanto ci saranno anche dei venti di Libeccio piuttosto forti sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Sardegna. Andiamo a controllare proprio la carta delle piogge e del vento previsto nel corso delle prossime ore. Dunque prudenza per il vento di Libeccio, a tratti anche di burrasca sulle coste toscane, a tratti sulla Liguria, su tutta la fascia appenninica, sui rilievi della Sardegna. Quindi un vento da sud ovest e come abbiamo visto, le piogge in spostamento sul nord, parte dell'alta Toscana verso poi balcani. Quindi temporali anche grandi. Adesso le previsioni nel dettaglio, con l'inizio del mese di maggio ritorna l'alta pressione, ma è un'alta pressione centrata sul Mediterraneo occidentale, significa che inizialmente avremo ancora correnti di Libeccio o comunque dai quadranti occidentali, che porteranno degli addensamenti e un po' di variabilità. Vediamo nel dettaglio, infatti, quello che succede venerdì primo maggio, festa dei lavoratori con tempo in miglioramento, venti a tratti tesi dai quadranti occidentali, qualche addensamento sulla Val d'Aosta, sul Friuli Venezia Giulia con acquazzoni e sui rilievi appenninici. Comunque prevalenza di sole. Sabato con qualche addensamento in più sulla fascia adriatica, prevalenza comunque di condizioni soleggiate, soprattutto al nord e temperature massime in aumento. Domenica condizioni simili. Ci spostiamo a vedere insieme quello che succede al sud. Con le correnti occidentali abbiamo qualche addensamento in più sul basso Tirreno nella giornata del primo maggio. Invece, per quanto riguarda sabato e anche in parte domenica, un modesto fronte in transito sui Balcani porterà qualche momento di variabilità sulla fascia adriatica sabato e un po' su tutto il meridione nella giornata di domenica, con qualche acquazzone nelle ore pomeridiane. È insomma contesto piuttosto variabile. Chiusura con una nota sul 4 di maggio, questa data fatidica. Ebbene, ci sarà un cielo sereno o poco nuvoloso un po' su tutta l'Italia. Una giornata ideale per andare a trovare i propri familiari. A più tardi con ulteriori aggiornamenti.