Meteo, instabile mercoledì su adriatiche poi tutto sole

Ben trovati col nostro aggiornamento meteo. La prima ondata di caldo in Europa con 35, 36 gradi Spagna, anche 32, 33 gradi in Sardegna, localmente le zone interne della Sicilia, dunque, caldo estivo. Condizioni però disturbate nel corso delle prossime ore, sulla fascia adriatica, da un'altra perturbazione. Dunque, vediamo insieme la carta sinottica. Carta sinottica delle temperature che mostrano l'anticiclone sul Mediterraneo occidentale, anticiclone africano, e una perturbazione invece, che scivola dalla Svezia verso la Polonia e l'Ucraina, marginalmente Balcani e settore Adriatico italiano, portando anche degli acquazzoni su questa fascia e dunque anche un leggero calo delle temperature sull'Italia orientale. Adesso vediamo insieme nel dettaglio quello che succederà nel corso dei prossimi giorni, questo assaggio di estate disturbato mercoledì da questa perturbazione svedese. Dunque al nord e al centro, in particolare tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio, qualche momento di instabilità anche qualche acquazzone in serata verso la capitale. Giovedì torna il sole, ma con venti più freschi da Nord. Venerdì cielo sereno, salvo delle velature, temperature di nuovo in ulteriore aumento. Dunque un quadro meteorologico disturbato mercoledì poi buono al Centro-Nord. Vediamo insieme anche quello che succederà al sud perché abbiamo un mercoledì a tratti un po' più velato ma soprattutto con addensamenti verso la Puglia settentrionale, la Basilicata con qualche piovasco nella seconda parte della giornata. Giovedì ritroviamo venti di maestrale sulla Puglia, venti da nord altrove, con prevalenza di sole. Venerdì ancora bel tempo, temperature di nuovo in aumento, con venti di scirocco sulla Sardegna. Temperature che poi saranno decisamente calde al Sud nel weekend. Un probabile peggioramento invece al Centro-Nord nella giornata di domenica. Queste le nostre informazioni, possiamo andare al parco con il sole. A più tardi con ulteriori aggiornamenti.