Meteo, le previsioni del tempo di venerdì 10 gennaio

Beni ritrovati. Ancora stabilità per le prossime ore, con cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, fatta eccezione sulla Pianura Padana dove avremo ancora le nebbie con inversione termica. Questo significa più caldo in montagna, rispetto alle città e poi un piccolo vortice depressionario va ad approfondirsi sul Mar Ligure e porta delle piogge in Liguria e Toscana. Vediamo il dettaglio subito con le nostre grafiche. Lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Per quanto riguarda questo venerdì cieli sereni o poco nuvolosi. Vedete della nuvolosità segnalata in modo più intenso tra Liguria e Toscana, infatti saranno possibili nel corso della giornata questi occasionali piovaschi localmente, solo localmente. Per quanto riguarda il fine settimana ancora una volta l'alta pressione che spinge l'umidità verso il basso e anche inquinanti sulla Pianura Padana. Vediamo subito anche il sud Italia. Come vedete anche qui alta pressione, non si parla di piogge ma solo di sole e di temperature davvero molto miti, localmente anche superiori ai valori della media del periodo, con massime che raggiungeranno anche i 14/15 gradi tra Sicilia e Sardegna. I venti si presenteranno moderati e i mari saranno poco mossi, tutt’al più mossi al largo. Per il momento è tutto a più tardi.