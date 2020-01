Meteo, le previsioni di giovedi 8 e venerdì 9 gennaio

Ben ritrovati. Un contesto di alta pressione sulla nostra penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, ma attenzione ancora una volta alle nebbie e all'inversione termica. Più caldo in montagna, in alcune zone, che in città. Vediamo subito il dettaglio attraverso le nostre grafiche. Lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Per la giornata odierna è ancora una volta alta pressione, quindi cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nuvola un pochino più compatta tra Emilia Romagna e Veneto. Nella giornata di domani, invece, potrebbe approfondirsi un vortice di bassa pressione sul Mar ligure che porterà qualche pioggia tra la Liguria e l'alta Toscana. Attenzione alla nebbia. Le temperature sono stabili, molto fredde sulla Pianura Padana fino a un grado, due, tre di temperatura massima altrove, anche sopra le medie sul versante tirrenico. Fino a 10/12 gradi le massime, le minime invece ancora vicine ai valori dello zero. Ecco le aree del sud della nostra penisola dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi per le prossime ore. Uno sguardo anche al fine settimana. Come vedete continua questa fase di bel tempo, che agevola sicuramente l'accumulo di inquinanti sulla Pianura Padana, proprio a causa dell'alta pressione che spinge verso il basso gli agenti inquinanti, ma anche l'umidità. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.