Meteo: maltempo fino a giovedì, poi miglioramento

Ben trovati. Una nuova perturbazione si avvicina alla nostra penisola, porterà delle piogge e delle nevicate sull’arco alpino, a partire dai 1400 metri intensificazione dei venti e il deciso calo delle temperature. Vediamo in dettaglio con le grafiche, ve le propongo dal Centronord. Nella giornata di lunedì, che sarà la giornata peggiore, attendiamoci anche dei nubifragi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, delle precipitazioni che la nostra carta sinottica conta tra gli 80 e i 120 millimetri di accumulo in 24 ore. Quindi attenzione su queste regioni. Sul Triveneto, invece, un contesto ancora piuttosto asciutto. Mentre continuerà a piovere, nella giornata di mercoledì anche sui settori centrali, con schiarite al nord. Pioverà specialmente nella prima parte della giornata, poi dopo andrà a migliorare anche qui. Vediamo subito il sud della nostra penisola. Qui, invece, le piogge dureranno più giorni. Il vortice Mediterraneo, farà un colpo di coda e tornerà a far compagnia, sia sui settori peninsulari che sulle nostre due isole maggiori. Vediamo, infatti, le piogge. Attenzione però, perché sull'estremo sud, potremo avere anche delle schiarite. Intensificazione dei venti e il deciso calo delle temperature. I venti sono cambiati, soffieranno da est e soffieranno moderati. I mari saranno molto mossi al largo. E per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.