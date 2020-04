Meteo, martedì e mercoledì pioggia. Inizio maggio estivo

Ben ritrovati. Vediamo insieme come finisce il mese di Aprile. Ci sono novità, poi l'inizio del mese di Maggio anche verso la fase due, dunque il meteo diventa più importante. Intanto con la nostra carta sinottica prevediamo le nubi nel corso delle prossime 24 ore. Come vedete, ci sarà un aumento della nuvolosità sull'Europa occidentale, parzialmente anche sull'Italia meridionale e il Nord e dunque una maggiore variabilità. Infatti, nel corso dei prossimi giorni ci saranno anche dei temporali più intensi nella giornata di martedì. La nuvolosità dunque che avanza dal settore occidentale a causa della perturbazione atlantica. Perturbazione atlantica che arriverà tra martedì e mercoledì, poi aria più fredda giovedì sulle Alpi. Ma intanto andiamo a vedere insieme nel dettaglio le previsioni per l'inizio della settimana. Dunque un lunedì più variabile, con addensamenti sul Nord-Ovest a tratti e anche sulle regioni centrali tirreniche. Comunque è martedì che arriva la perturbazione con leggero calo delle temperature, ma soprattutto con aumento forte dell'instabilità. Piogge diffuse al Nord e al centro, versante tirrenico. Mercoledì residue piogge al centro e sul Nord-Est, poi tendenza al miglioramento. Adesso ci spostiamo insieme a vedere quello che succederà al Sud. Nuvolosità a tratti più compatta sul settore della Sicilia, dunque un quadro più instabile in queste zone e anche sulla Sardegna, ma anche qua la perturbazione arriverà nella giornata di martedì a portare qualche piovasco sul settore tirrenico. Mercoledì con più instabilità sulle regioni del Sud. Infatti ritroveremo delle piogge sparse, venti che ruotano dai quadranti occidentali. In conclusione, abbiamo una fine di Aprile un po' più variabile, con temporali anche intensi. La tendenza è verso l'inizio di Maggio con la fase due, decisamente soleggiato e caldo ed estivo. Quindi il nostro consiglio per non affollare i mezzi pubblici, per avere un distanziamento sociale, con la ripresa appunto delle attività prevista probabile, è di andare in bicicletta. Così da soli con la mascherina, pedalare tranquilli e andare al lavoro. A più tardi con ulteriori aggiornamenti.