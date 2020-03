Meteo, previsioni fino a domenica 8 marzo

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento. Una nuova perturbazione con venti di maestrale arriva soprattutto verso il sud a portare maltempo nel weekend. Andiamo a controllare, infatti, la carta sinottica che conferma con le precipitazioni, anche i venti forti dai quadranti occidentali E mari molto mossi, localmente agitati. Vedete le piogge che si spostano dalla Sardegna verso la Sicilia e il basso Tirreno. Queste saranno le zone coinvolte da questo fronte atlantico, anche con un calo delle temperature su buona parte dell'Italia. Poi dicevo del mare. Il mare molto mosso, i tre baffetti. Poi abbiamo, invece, anche agitato e molto agitato il Mar di Sardegna e il Canale di Sardegna, quindi una situazione complessa, con onde alte anche lungo le coste di Sardegna e Sicilia. Per quanto riguarda il dettaglio, possiamo confermare un sabato ancora incerto al mattino sul Medio Adriatico e sul Lazio, poi in miglioramento. I venti saranno comunque attesi da nord. La domenica in prevalenza soleggiata al mattino e poi un peggioramento parziale dal pomeriggio-sera, ad iniziare dal settore alpino. Per quanto riguarda il sud e le isole maggiori, maltempo in questo weekend di marzo, infatti avremo delle precipitazioni sparse anche dei temporali, venti forti, locali mareggiate, con un miglioramento, comunque, atteso da domenica. Chiudiamo con la tendenza delle Temperature. Arriverà il caldo? Diciamo che con l'inizio della settimana il freddo presente durante il weekend si sposterà verso i Balcani e tornerà verso la Russia. Infatti vediamo un aumento parziale delle temperature, ad iniziare dalla Spagna. La prossima settimana dovrebbe essere più mite. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi.