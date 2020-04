Meteo: temporali sulle Alpi, peggiora anche sulle tirreniche

Ben ritrovati a un fine settimana che prevede un deciso miglioramento con ampie schiarite. La perturbazione che ci ha riguardati fino a qualche ora fa, che ha riguardato il sud della nostra penisola, scivola verso sud-est e lascia definitivamente l’Italia. Poi, però, domenica arriva un'altra perturbazione. Allora vediamo il dettaglio con le grafiche Lo facciamo iniziando dal centro nord. Venerdì sarà una bellissima giornata di sole e le temperature in lieve aumento. Sabato stessa identica configurazione, giornata splendida, alta pressione un anticiclone ben saldo e poi però domenica arriva una nuova perturbazione che, come detto, porterà delle piogge, ma anche dei temporali di forte intensità principalmente sull'arco alpino che si potrebbero spendere sulle pianure sottostanti del nord Italia. Ma qualche temporale è in arrivo anche sui settori tirrenici. Vediamo subito il sud nostra penisola. Qui abbiamo, come detto, residua instabilità della vecchia perturbazione che riguarderà, ancora per poche ore, la Calabria e anche la Sicilia sui settori tirrenici principalmente, poi però sabato migliora. Cieli sereni o poco nuvolosi. Anche qui rimonta l'alta pressione che si conferma protagonista di questo fine settimana, perché anche domenica, qui sarà una bellissima giornata di sole con temperature anche qui in aumento. E per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.