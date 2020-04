Meteo, torna il caldo nel weekend 30°C all'ombra

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento Meteo. Dopo la tempesta di polvere della Pianura Padana, le nevicate fino a quote collinari in Friuli Venezia Giulia fin sulle coste in Slovenia a Capodistria, torna l'alta pressione e tornano temperature fino a 30 gradi all'ombra, dal nord al sud durante il weekend. Apriamo con la nostra carta dei venti e delle precipitazioni. Per notare ancora il vento forte da Nord, nord-est, sulle regioni centro meridionali ma in decisa attenuazione, infatti, nelle prossime 24 ore cambia tutto. Avremmo a rotazione dei venti da sud-est di scirocco verso la Sardegna e l'attenuazione sulle restanti regioni italiane. Per quanto riguarda il dettaglio vediamo insieme le previsioni meteorologiche. Iniziando da giovedì soleggiato su tutta l'Italia, al più, a tratti velato in particolare con qualche addensamento sulla Sardegna orientale, ma nel complesso buono e con le temperature minime frizzanti, ma le massime che tornano a salire decisamente. Venerdì e sabato qualche addensamento in più tra Toscana e Liguria. In serata il sabato, non sono escluse isolate pioviggini tra Toscana, Liguria, Emilia e Basso Piemonte. Adesso controlliamo insieme quello che succederà al sud. Attenuazione dei venti e dunque tornano condizioni buone. Attenzione, però, torna il caldo. Il caldo importante, soprattutto inizialmente sulla Sardegna con i primi 30 gradi all'ombra, complici i venti da Sud, poi anche verso Sicilia, Calabria e Puglia. Dunque le temperature che nel weekend potranno toccare i 28-30 gradi all'ombra sulle regioni del Sud, dove il sole sarà protagonista. Queste le nostre informazioni. Ancora una volta, però, sole protagonista, noi protagonisti per restare in casa, nonostante il bel tempo. A più tardi.