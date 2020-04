Meteo, tra lunedì e martedì temporaneo peggioramento

Ben ritrovati, è con cieli serereni che si apre questo fine settimana. Ci saranno delle bellissime giornate di sole con temperature davvero molto miti, ma vi ricordo che è nostra responsabilità rimanere dentro le nostre case per i prossimi giorni e quindi lo osserveremo dalla finestra, tutt’al più dal balcone. Vediamo in dettaglio, apriamo le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro nord Italia, ma in realtà per i prossimi giorni ci sono delle buone notizie perchè in questo periodo potrebbero essere buone notizie, cioè arriva una perturbazione nella giornata di lunedì e porterà quindi delle pioggie. Per cui si prospetta un fine settimana soleggiato, temperature molto miti con valori quasi estivi fino a 25 26 gradi e sul Trentino alto Adige, sulle vallate interne, ma molto miti anche sul versante tirrenico, sul Nordovest d'Italia, poi a Pasquetta si avvicina questa perturbazione. Per cui da metà giornata arriveranno delle piogge che interesseranno principalmente il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, ma anche l'alta Toscana e l'Emilia Romagna. Vediamo anche il Sud della nostra penisola. Come si comporterà il beltempo? Sempre da osservare dentro casa. Abbiamo un'alta pressione di matrice subtropicale, le temperature con valori molto gradevoli e molto miti su tutti i settori fino a 20 21 gradi, ma lunedì anche qui qualcosa cambia. Arrivano delle foschie, della nuvolosità sicuramente prima sulla Sardegna e poi si estenderanno tra Campania, Calabria e Sicilia I primi settori ad essere interessati con le prime pioviggini proprio sulla Sardegna. I venti saranno in intensificazione, a partire dalla giornata di lunedì e le temperature andranno a diminuire di 4, 5 gradi. Per il momento è tutto, mi raccomando, restate a casa.