Meteo, velocissimo passaggio freddo martedì e mercoledì

Ben trovati con il nostro aggiornamento, temperature fino a 28 gradi in pianura padana, come in estate. Nei prossimi giorni le temperature caleranno tra lunedì e martedì arriveranno anche dei corpi nuvolosi, con qualche pioggia martedì al centro. Vediamo insieme proprio le temperature previste nel corso dei prossimi giorni perché un nucleo di aria polare presente sulla Norvegia inizierà a scivolare verso sud, raggiungerà la Germania, poi l'Austria, lambirà il nord est italiano si porterà verso i Balcani, portando un calo delle temperature comunque sull'Italia tra lunedì sera e mercoledì. In particolare, martedì soffieranno anche venti di Bora e Tramontana Grecale. Per quanto riguarda le previsioni nel dettaglio ancora una Pasqua prevalentemente soleggiata con temperature quasi estive. Nella giornata di Pasquetta si assisterà invece ad un aumento della nuvolosità, in particolare sulla Liguria, sull'Emilia e sulle regioni centrali. In serata anche qualche piovasco sulla fascia tirrenica. Martedì, appunto, con un calo delle temperature più sensibile e anche qualche pioggia al mattino tra Toscana, Umbria, in movimento verso zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise e Marche nel corso della giornata. Adesso scivoliamo al sud per vedere insieme quello che succederà durante queste festività, in particolare con l'alta pressione, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno leggermente più basse rispetto alla pianura padana, dove appunto, abbiamo detto, toccheremo ancora i 28 gradi, addirittura anche i 29 all'ombra. Al sud. vediamo qualche addensamento in arrivo sulla fascia tirrenica. Nella giornata di martedì con i venti da nord-est ci sarà un calo delle temperature e un po' di instabilità soprattutto sulla fascia Adriatica, sulla Puglia qualche piovasco. Questa in generale, dunque, una tendenza, con alta pressione che potrebbe insistere fino al 20, 21 di aprile disturbata tra lunedì e martedì, in parte mercoledì, da questa irruzione polare verso i Balcani. Nel complesso però il messaggio è solo uno, restiamo a casa per evitare nuovi contagi e per godere della stagione estiva nei prossimi mesi. A più tardi.