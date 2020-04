Migliora al nord, maltempo al centro-sud fino a giovedì

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo, andiamo a controllare insieme quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Intanto un nuovo vortice dal Portogallo raggiunge l'Italia centro- meridionale. Le previsioni nel dettaglio. Apriamo con la carta sinottica. Una carta sinottica che conferma venti piuttosto forti sulle regioni nord-orientali, sulle regioni centrali e la Sardegna, comunque tesi anche al Sud. Per quanto riguarda le precipitazioni, possiamo osservare come si spostino verso le regioni centro-meridionali, in particolare sulla fascia adriatica e fenomeni più intensi e persistenti. Dunque prudenza ancora al maltempo, almeno fino a giovedì-venerdì. Andiamo, però, ad aprire la carta del centro-nord, le previsioni, perché abbiamo una buona notizia. Il tempo migliorerà gradualmente sulle regioni settentrionali, seppur ci saranno ancora dei venti piuttosto sostenuti, e una copertura compatta sulle regioni centrali. Giovedì migliora anche al centro, con addensamenti residui tra Abruzzo, Molise e Lazio, e venerdì prevalenza di sole su questo comparto. Adesso ci spostiamo insieme a vedere quello che succederà, invece, al sud. Con l'arrivo del ciclone portoghese, avremo maltempo mercoledì un po' su tutto il comparto, con i fenomeni più intensi a tratti sulla fascia adriatica e anche in Sardegna. Nella giornata di giovedì ancora degli acquazzoni, soprattutto sul settore basso Adriatico, versante ionico, Sardegna. Venerdì gli ultimi fenomeni sulla Sicilia e la Calabria e qualche acquazzone ancora nelle zone interne sarde meridionali. Queste, dunque, le nostre informazioni di una fase primaverile piuttosto movimentata e noi, invece, stiamo fermi a casa così possiamo combattere il virus. A più tardi.