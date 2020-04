Miglioramento con l'inizio di maggio, sole e 30°C in pianura

Benritrovati con le nostre previsioni del tempo. Un'altalena di temperature: è tornata la neve sulle Alpi durante il weekend, 30 gradi in pianura e dunque da una coda dell'inverno a un inizio dell'estate, questi sbalzi di temperatura. Andiamo a controllare proprio la mappa termica che ci mostra l'arrivo delle perturbazioni atlantiche che portano anche forti temporali sull'Italia e un calo delle temperature massime fino a 15 gradi al Centro-Nord. Ma vediamo poi gradualmente sul settore meridionale dall'Algeria risalire l'anticiclone africano, con le temperature elevate sul Mediterraneo e poi gradualmente verso l'Italia meridionale e non solo, anche sulla pianura Padana. Adesso, però, controlliamo insieme nel dettaglio quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Una fine di aprile decisamente instabile come previsto, infatti una seconda perturbazione arriva giovedì a portare maltempo in particolare al nord, marginalmente sull'alta Toscana. Forti venti Libeccio sulla Sardegna, su gran parte del Centro-Nord, in particolare sui rilievi anche raffiche di burrasca forte. Venerdì ancora piuttosto variabile con vento teso da ovest e poi sabato 2 maggio con miglioramento al nord, qualche addensamento al mattino al centro con piovaschi sul medio Adriatico. Tendenza però alla rimonta dell'alta pressione e dunque condizioni quasi estive domenica. Adesso controlliamo insieme Invece quello che succederà al sud. La situazione è in miglioramento già nel corso dei prossimi giorni dunque già un 30 di aprile, giovedì, con condizioni in prevalenza soleggiate ma venti tesi da ovest. Temperature in graduale ripresa. Venerdì 1° maggio in linea di massima piuttosto buono, con cielo sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità nel corso della giornata, infatti, sabato qualche momento di incertezza al mattino ancora sulla fascia in particolare adriatica, qualche addensamento, ma poi miglioramento con l'anticiclone nordafricano che porterà temperature fino a 30 gradi all'ombra nelle zone interne, dunque in particolare nelle isole maggiori. Queste le nostre previsioni. Diciamo che possiamo rimanere purtroppo ancora in casa, comunque almeno rivedremo il sole dalle finestre. A più tardi.