Perturbazione attraversa l'Italia, piogge e calo termico

Ben trovati con le nostre previsioni del tempo. Una fine del mese di aprile instabile, con frequenti temporali, venti di Libeccio, poi un inizio di maggio decisamente estivo in particolare dal 2 in poi, temperature fino a 30 gradi all'ombra e tanto sole. Andiamo a controllare la nostra carta sinottica. Venti di Libeccio protagonisti nel corso dei prossimi giorni, quasi per tutta la settimana, quindi anche i fine settimana avremo mari molto mossi, localmente agitati. Intanto questo vento da sud-ovest porta nubi al centro nord, piogge e anche dei temporali, a tratti intensi. Le precipitazioni più forti tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana e le Alpi di nord-est. Andiamo a controllare però nel dettaglio tutto quello che succederà nel corso dei prossimi 3 giorni, iniziando da martedì 28 aprile, molto perturbato. Dunque ritroviamo al centro nord piogge diffuse. In particolare sulla fascia tirrenica, sulla Liguria, sull'alta Toscana, su gran parte del settentrione anche con acquazzoni locali temporali. Per quanto riguarda mercoledì, ancora un po' variabile, soprattutto al centro e zone interne e al nordest con qualche pioggia. Giovedì un'altra perturbazione atlantica anche con un po' di aria fredda che farà calare la quota neve fino a 1500, 1600 metri sulle Alpi. Al centro qualche schiarita, addensamenti più compatti sulla Toscana. Adesso però ci spostiamo e vediamo quello che succederà anche al sud. Abbiamo un quadro meteorologico condizionato da questi venti di Libeccio, a tratti anche forti sulla Sardegna, che portano un po' di addensamenti soprattutto sulla fascia occidentale della Sardegna e della Sicilia e poi verso la Campania con qualche piovasco. Mercoledì un po' di instabilità sempre sui settori più occidentali, quindi sul versante tirrenico, giovedì miglioramento graduale con l'espansione dell'Anticiclone africano. Una nota per terminare con le parziali aperture rispetto al lockdown: possiamo fare il bagno per chi vive lungo le coste. Ebbene l'acqua in questo periodo, l'acqua del mare è decisamente fredda: intorno ai 15, 16 gradi, quindi con prudenza. A più tardi con ulteriori aggiornamenti.