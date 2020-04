Pasquetta soleggiata al sud, qualche nuvola al centro-nord

Ben ritrovati, giornate di sole quasi estive, cieli azzurri. Quest'anno nel periodo pasquale, come non accadeva da tempo il meteo è tentatore, ma dobbiamo restare a casa per proteggere le persone più fragili dal virus che stiamo combattendo efficacemente. Intanto, nel corso dei prossimi giorni qualcosa cambia, ma dopo il periodo pasquale, da martedì, con un calo delle temperature. Vediamo infatti insieme la carta sinottica, in particolare questo nucleo polare che dalla Scandinavia arriva a portare una Pasquetta decisamente fredda sulla Germania, e poi scivola verso la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, i Balcani e i Carpazi. Lambisce l'Italia portando un calo delle temperature e dei temporali martedì. Anche il ritorno della neve sull'Appennino centrale a 1200 m. Le previsioni nel dettaglio. Vediamole insieme. La Pasquetta sarà un po' più velata ma ancora calda, nuvolosa dal pomeriggio sulla Liguria con qualche pioviggine. Nella giornata di martedì, con la coda del freddo polare che lambisce dunque il settore Adriatico, avremo dei temporali dalla Toscana verso l'Umbria, le Marche, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio, e anche qualche nevicata sull'Appennino centrale fino a 1200 m. Poi mercoledì torna subito il sole e l'alta pressione, il caldo nei giorni seguenti, ma mercoledì mattina farà freddo. Adesso scivoliamo insieme al Sud, dove ritroviamo una Pasquetta decisamente buona, soleggiata, ad esclusione della Sardegna, con qualche nube in più. Venti di scirocco tesi sulla Sardegna e sulla Sicilia, mari molto mossi in queste zone. Martedì con l'arrivo dell'aria fredda polare che lambisce appunto l'Italia Adriatica in particolare, avremo dei temporali anche sulle zone della Puglia, della Basilicata e zone interne campane, quindi un peggioramento rapido, un rapidissimo raid di freddo che avvertiremo anche mercoledì mattina e poi anche qua riscoppierà l'anticiclone africano portando le temperature molto alte nei giorni seguenti. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un sereno periodo Pasquale con la vostra famiglia.