Piogge e temporali sul nord Italia, estate al sud

Ben ritrovati. Dopo un fine settimana caratterizzato dal bel tempo e dalla stabilità è in avvicinamento una nuova perturbazione che porterà delle piogge e temporali, ma anche un lieve calo delle temperature e invece al Sud continua l'estate. Anzi, nel corso della prossima settimana avremo una vera e propria ondata di caldo. Allora vediamo il dettaglio, apriamo le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro nord. Sarà un lunedì caratterizzato dal deciso peggioramento. Arriva la bassa pressione: porta piogge e temporali. Attenzione anche ai fenomeni piuttosto intensi perché l'aria calda presente già sull'Italia, mischiata all'aria decisamente più fredda in arrivo dall'Europa settentrionale scatenerà questi fenomeni molto intensi. Quindi fenomeni grandigeni e nubifragi, per quanto riguarda invece i settori centrali attendiamoci solo ed esclusivamente qualche pioggia tra Toscana e alta Umbria. A questo punto andiamo a vedere sulle aree del sud Italia. Qui la situazione è davvero molto più tranquilla. Cieli sereni o poco nuvolosi, abbiamo un'alta pressione di matrice subtropicale che protegge tutte queste regioni da qualsiasi tipo di perturbazione, tutt'al più delle debolissime piogge sull'area settentrionale della Sardegna, ma poi in deciso miglioramento. Per quanto riguarda le altre regioni anzi, le temperature sono in aumento. Quest'aria calda proveniente dal Nordafrica farà aumentare nel corso della prossima settimana le temperature, tant' è che tra giovedì e venerdì sono previste massime tra il 35 e i 38 gradi. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.