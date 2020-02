Previsioni del tempo per il weekend

Ben ritrovati. Ci attende un fine settimana particolarmente soleggiato, poi lunedì in arrivo qualche pioggia. Vediamo subito il dettaglio attraverso le nostre grafiche e lo facciamo iniziando, come sempre, dalla carta sinottica per osservare il movimento della pioggia e non solo, anche quello dei venti. E, infatti, vedete che la perturbazione lascerà quasi definitivamente la nostra Penisola, portando ancora qualche instabilità sulle aree del Sud Italia. Vedete anche, però, i venti che soffiano forti, con raffiche fino a 80 km orari sul medio versante adriatico e anche sul Nord Ovest della Sardegna con venti di Maestrale. Poi andranno a calmarsi nel corso delle prossime ore. Allora vediamo il dettaglio. Ecco, sarà un sabato piuttosto soleggiato con temperature sopra la media del periodo anche di 5-6 gradi sulle aree del Centro-Sud. Domenica deciso calo termico, abbiamo questa aria fredda che invaderà l'Europa Orientale, che interesserà leggermente anche la nostra Penisola. E poi che cosa succede? Che lunedì arriva una nuova perturbazione che porterà delle piogge sulle aree del Nord Italia con qualche nuvolosità sicuramente più compatta e poi il ritorno delle nebbie su Emilia Romagna e anche Veneto. Vediamo il dettaglio per il Sud della nostra Penisola. Anche qui ci attende un fine settimana caratterizzato dal bel tempo, alta pressione di matrice subtropicale e anche qui temperature sopra la media del periodo con valori massimi che si spingeranno fino a 15-17 gradi. E poi lunedì la perturbazione qui non arriverà, per cui avremo ancora sole. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.