Settimana calda e soleggiata sull'Italia

Ben ritrovati, ci attendiamo una settimana caratterizzata dal bel tempo con temperature sopra la media del periodo, anche se non manca qualche pioggia. Allora andiamo a vedere subito le grafiche apriamo il dettaglio, lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Nella giornata di lunedì 4 maggio avremo un deciso miglioramento ovunque anche sull'arco alpino, con ampie schiarite e per cui sarà una bellissima giornata di sole. Martedì invece qualche disturbo in più perché l'alta pressione protegge specialmente l'area nord ovest e tutta la fascia tirrenica mente quella ad est è leggermente più esposta, allora dei temporali tra il Trentino alto Adige, anche della nuvolosità un pochino più compatta su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Mercoledì invece dalla parte opposta per cui sul Nord ovest Italia, attendiamoci su Piemonte, Liguria Valle d'Aosta dei temporali pomeridiani, ma specialmente a ridosso dei rilievi alpini, altrove bel tempo con cieli sereni e temperature in deciso aumento sopra la media del periodo. Vediamo subito a Sud della nostra penisola. Qui anche abbiamo un'alta pressione ben salda, quindi per tutta questa settimana avremo una situazione davvero molto tranquilla, senza alcun tipo di precipitazioni e senza alcun tipo di pioggie, poi nel fine settimana, forse, arriverà una perturbazione o comunque la bassa pressione che si avvicinerà all'Italia quindi ne riparleremo e andremo a capire quello che succederà ma per il momento nessun tipo di preoccupazione, temperature davvero molto calde, specialmente sulle nostre due isole maggiori fino a 30 e anche oltre sulle aree interne, quindi molto caldo, per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.