Settimana soleggiata e calda, qualche pioggia sulle Alpi

Ben ritrovati. Continua questa fase stabile e soleggiata sull'Italia, anche se non mancherà qualche temporale a ridosso dei rilievi, specie quelli alpini. Vediamo il dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando dal Centro-Nord Italia. Sarà un martedì 5 Maggio caratterizzato dal bel tempo e dalla stabilità ma con qualche temporale sul Trentin Alto Adige, che richiamerà della nuvolosità anche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia proprio a causa di una perturbazione che attraversa l'Europa centrale. Poi mercoledì migliora qui mentre va a peggiorare tra Piemonte, Valle d'Aosta e anche Liguria, quindi con dei temporali a ridosso dei rilievi alpini, dei temporali pomeridiani. Per quanto riguarda le altre Regioni bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, anche nella giornata di giovedì, mentre sulla Pianura Padana avremo qualche nuvola passeggera ma senza alcun tipo di precipitazione. Vediamo subito il Sud della nostra Penisola a questo punto. Abbiamo alta pressione, un anticiclone ben saldo su queste zone di matrice subtropicale, per cui temperature davvero molto elevate, valori quasi estivi sulle nostre due isole maggiori, specie sulle aree interne. Nessun tipo di pioggia da segnalare, nessun tipo di temporale. Quindi situazione molto tranquilla per i prossimi giorni fino alla fine di questa settimana quando poi arriverà una nuova perturbazione sull'Italia, ma ne riparleremo più avanti. Insomma, abbiamo tempo di riparlarne. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.