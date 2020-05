Temporali sui rilievi ma da domenica migliora ovunque

Ben ritrovati, ci attendiamo un primo fine settimana di maggio caratterizzato dal bel tempo, dalla stabilità, anche se non mancherà qualche temporale a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici sia del nord che del sud. Vediamo al dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Nella giornata di sabato avremo bel tempo, praticamente ovunque, ma con dei temporali, da segnalare nel corso della giornata, proprio tra Valle d'Aosta, alta Lombardia e anche Trentino alto Adige e le temperature sono in deciso aumento, attenzione però ai venti forti, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici tra Emilia Romagna, Toscana e Liguria, qui le raffiche più forti. Per quanto riguarda domenica andrà sicuramente a migliorare ancora qualche instabilità da segnalare sulla Valle d'Aosta. Lunedì invece bel tempo ovunque. Lunedì 4 maggio l'alta pressione conquista tutta l'Italia e porta cieli sereni o poco nuvolosi su tutte queste regioni con temperature massime fino a 24, 25 e 26 gradi tra Emilia Romagna, Marche, Trentino alto Adige e Lazio. Per quanto riguarda invece il sud della nostra penisola, qui avremo venti forti di Libeccio tra Sardegna e Sicilia, prevalentemente, ma posso tutta la fascia tirrenica, invece dell'instabilità da segnalare, quindi con dei temporali nel corso della giornata tra Puglia e Basilicata, causati da una perturbazione che attraversa la penisola balcanica e appunto porta qualche instabilità, qualche pioggia proprio su queste due regioni. Stessa identica configurazione più o meno nella giornata di domenica, mentre lunedì, anche qui lunedì 4 maggio caratterizzato dal deciso miglioramento dalle ampie schiarite e torna il bel tempo perché torna l'alta pressione a conquistare anche le aree del sud della nostra penisola. E per il momento è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.