Temporali sui rilievi ma da domenica migliora ovunque

Ben ritrovati. Ci attendiamo un primo fine settimana di Maggio caratterizzato dal bel tempo, dalla stabilità, anche se non mancherà qualche temporale a ridosso dei rilievi, sia alpini che appenninici, sia del Nord che del Sud. Vediamo il dettaglio con le grafiche. Lo facciamo iniziando dal Centro-Nord Italia. Nella giornata di sabato avremo bel tempo praticamente ovunque, ma con dei temporali da segnalare nel corso della giornata, proprio tra Valle d'Aosta, alta Lombardia e Trentino-Alto Adige. Le temperature sono in deciso aumento. Attenzione però ai venti forti, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici tra Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Qui le raffiche più forti. Per quanto riguarda domenica, andrà sicuramente a migliorare. Ancora qualche instabilità da segnalare sulla Valle d'Aosta. Lunedì invece bel tempo ovunque. Lunedì 4 Maggio l'alta pressione conquista tutta l'Italia e porta cieli sereni o poco nuvolosi su tutte queste regioni, con temperature massime fino a 24, 25 o 26 gradi tra Emilia-Romagna, Marche e Trentino-Alto Adige e Lazio. Per quanto riguarda invece il Sud della nostra penisola, qui avremo venti forti di Libeccio tra Sardegna e Sicilia prevalentemente, ma un po' su tutta la fascia tirrenica. Invece, dell'instabilità da segnalare, quindi con dei temporali nel corso della giornata tra Puglia e Basilicata, causati da una perturbazione che attraversa la penisola balcanica e appunto, porta qualche instabilità, qualche pioggia proprio su queste due regioni. Stessa identica configurazione più o meno nella giornata di domenica, mentre lunedì 4 Maggio caratterizzato dal deciso miglioramento dalle ampie schiarite e torna il beltempo perché torna l'alta pressione a conquistare anche le aree del Sud della nostra penisola. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.