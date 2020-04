Variabile su estremo nord e sud, martedì piogge diffuse

Benritrovati, saranno giornate di tempo piuttosto instabile, dei temporali porteranno qualche fastidio sull'arco alpino e non mancherà qualche pioggia sulle aree del sud Italia. Poi martedì che cosa succede? Che va peggiorare perché la perturbazione si intensifica e le piogge conquisteranno il territorio di quasi tutto il Centro-Nord, mentre andrà a migliorare al sud. Allora, vediamo il dettaglio con le grafiche: lo facciamo iniziando dal centro nord e nella giornata di domenica. come vedete, non mancherà qualche temporale tra Piemonte e Valle d'Aosta, ma anche alta Lombardia e Trentino Alto Adige, con possibilità di sconfinamento sulle pianure sottostanti. Stessa identica configurazione anche nella giornata di lunedì. Le temperature andranno leggermente a diminuire con valori tra i 14 e i 20 gradi. Per quanto riguarda martedì invece qui il peggioramento, perché arriva questa perturbazione abbastanza intensa che porterà delle piogge un po' su tutto il Nord Italia e anche tra Emilia Romagna e Toscana si proporranno dei temporali. Sicuramente un contesto leggermente più soleggiato il medio versante Adriatico. A questo punto abbiamo vedere anche il sud Italia. Qui, nella giornata di domenica avremo delle piogge con dei temporali possibili tra Sardegna e Sicilia. I venti sono andati ad intensificarsi, poi invece lunedì va a migliorare sulle nostre due isole maggiori con ampie schiarite. Le piogge però riguarderanno le peninsulari, principalmente il basso versante tirrenico, quindi Campania, Calabria e anche Basilicata occidentale. Martedì invece qui la perturbazione non arriverà anzi, ci sarà un deciso miglioramento con ampie schiarite e per il momento è tutto. A più tardi tutta per nuovi aggiornamenti.