Affondo artico da Natale con nevicate fino al piano

Ben ritrovati. Deciso peggioramento, una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia nelle prossime ore con affondo Artico e nevicate fino in pianura. Ecco subito il dettaglio, lo facciamo attraverso la mappa delle temperature per andare ad osservare l'aria artica in arrivo sull'Italia dal nord Europa. La vedete colorata di blu e di celeste. Raggiungerà prima Spagna, Portogallo, Francia, Germania e tutta l'Europa centrale, poi si dirigerà verso il nostro territorio. Ecco le grafiche, ecco il dettaglio, che tempo farà in questo Natale 2020? Sarà un 24 dicembre caratterizzato dal peggioramento. Le piogge raggiungeranno i settori del nord Italia e successivamente quelli centrali con nevicate a partire dal 25 dicembre, quando le temperature inizieranno a diminuire dai 2 300 metri sulle aree del Nord Italia, dai 5 600 metri sui settori centrali. Prevediamo l'Aquila e Campobasso imbiancate. Per quel che riguarda la giornata del 26 invece andrà a migliorare con schiarite, ma guardate le temperature: fino a 5 8 gradi, non di più per quanto riguarda le massime sulle aree del Nord Italia, 9 8 5 gradi invece sui settori centrali. Ecco il sud della nostra penisola. Qui abbiamo alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nuvolosità un po' più compatta, qualche foschia tra Campania e Basilicata. Poi Natale caratterizzato ancora dal tempo piuttosto stabile, fatta eccezione per la Sardegna dove avremo qualche pioggia in avvicinamento. Poi infatti la perturbazione raggiungerà anche le altre peninsulari con nevicate a partire dai 6 700 metri. Per il momento è tutto, a più tardi per un aggiornamento.