Alta pressione fino a venerdì poi arrivano i temporali

Ben ritrovati. Una settimana caratterizzata dall'instabilità portata dal passaggio di una perturbazione che attraversa la penisola balcanica. Allora vediamo subito il dettaglio attraverso le nostre grafiche. Lo facciamo iniziando dal centro nord. Mercoledì sarà una giornata caratterizzata dall'instabilità tra Marche, Abruzzo e Molise, per cui attendiamoci dei temporali pomeridiani nel corso della giornata. Nella giornata di giovedì, invece, l'instabilità si sposta sulle Alpi orientali, quindi tra Trentino Alto Adige e Veneto in modo particolare. Sarà un settimana a tratti ventosa, attendiamoci quindi dei venti moderati tesi sul medio alto versante Adriatico. Poi venerdì cambia tutto arriva una perturbazione che porta dei temporali su tutte le aree del nord Italia e anche sulle aree centrali, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici, quindi sia centrali che settentrionali. Vediamo subito anche il sud della nostra penisola. Qui, invece, sarà un mercoledì, caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, dall'alta pressione ma con qualche temporale da segnalare tra Calabria e anche Sicilia. Poi giovedì migliora ovunque con schiarite. Venerdì una bella giornata di sole, anche se non mancherà qualche pioggia qualche instabilità proprio a ridosso dei rilievi della Basilicata. I venti si presenteranno moderati a tratti tesi sul basso versante Adriatico e anche sull'area ionica. Le temperature saranno stabili attorno ai 24 gradi ma sulle aree interne di Sardegna e Sicilia potrebbero toccare i 30°C. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.