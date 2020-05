Ancora piogge al nord ma domenica migliora, stabile al sud

Ben ritrovati. Sarà un venerdì caratterizzato dal maltempo sulle aree del nord Italia. La bassa pressione attraversa tutte queste Regioni e continua a portare piogge e temporali. Sicuramente meglio invece al centro sud. Poi, nel corso del weekend, comunque migliorerà anche al nord. Allora apriamo le grafiche lo facciamo iniziando dal centro nord Italia. Venerdì, appunto, qui lo vedete dalle nostre grafiche dalle nostri concinne, tutte piovose, sarà una giornata di maltempo. Quindi le piogge in spostamento da ovest verso est. vedete, anche le temperature in netto calo. per quanto riguarda poi la giornata di sabato, invece, avremmo dei miglioramenti sul nord est Italia con delle possibili schiarite ma ancora piogge che riguarderanno l'arco alpino, tutto ed anche le pianure occidentali. Domenica. Una bellissima giornata di sole la perturbazione praticamente lascia l'Italia, quindi schiarite ma qualche temporale da segnalare tra Toscana e Lazio, quindi sul versante tirrenico. Le temperature poi in decisa ripresa. Vediamo subito a Sud della nostra Penisola. Allora qui da segnalare abbiamo sicuramente una situazione stabile, soleggiata e davvero molto calda. Le temperature sono in netto aumento. Per quanto riguarda la Sardegna e la Sicilia farà davvero molto caldo, specialmente sulle pianure interne, potremo toccare i primi 40 gradi della stagione. E comunque le massime raggiungeranno valori tra 33 e i 38 gradi normalmente. Per quanto riguarda, invece, i venti attenzione perché saranno a tratti ancora tesi e sostenuti nella giornata di venerdì, ma anche di sabato, proprio sulle nostre due isole maggiori. Per il resto nulla da segnalare. Delle bellissime giornate di sole. Per il momento è tutto a più tardi per i nuovi aggiornamenti.