Bel tempo e temperature oltre i 20°C per tutta la settimana

Ben ritrovati: una settimana caratterizzata dal bel tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento, anche oltre i 20 gradi, quindi, tutto sommato, primaverile. Vediamo il dettaglio con le grafiche, lo facciamo aprendo la nostra carta sinottica per seguire l'evoluzione del tempo e andare a capire che cosa succederà. Come vedete un fronte Atlantico attraversa l'area ovest dell'Europa e si dirige verso est. Ma l'alta pressione protegge l'Italia e non riuscirà a portare piogge, solo una certa nuvolosità sulla pianura padana con qualche nebbia a causa dell'alta pressione. Vediamo subito il dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro nord. Cieli sereni o poco nuvolosi, quindi su tutte queste zone. Ma attenzione alle nebbie sulla pianura padana e anche sui settori centrali e sui fondovalle. Le temperature in aumento fino a 21 gradi sui settori centrali, al nord leggermente inferiori. Molto elevate anche le temperature minime e poi via via che passeranno i giorni anche le nebbie andranno a diradarsi. Vediamo subito il sud della nostra penisola. Anche qui alta pressione, bel tempo, un anticiclone ben saldo su queste zone, poca escursione termica, temperature fino a 20 e 21 gradi all'ombra, quindi una settimana più che primaverile, davvero molto calda, con bel tempo assicurato. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.