Caldo in arrivo, zero termico nel weekend a 3500 metri

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, questa mattina siamo andati con Feratel sulla cima di 3000 metri sopra Bormio a vedere la temperatura a meno 9 gradi, Iil cielo sereno anche se il sole stava sorgendo, possiamo dire che in queste zone, anche a queste quote, durante il weekend la temperatura tornerà, pensate, positiva, quindi lo zero termico salirà intorno ai tremila metri, addirittura localmente a qualche centinaio di metri sopra, perché arriverà un anticiclone africano che porterà temperature eccezionali durante il prossimo fine settimana, da quello di Burian a quello africano, dunque un cambiamento delle temperature importanti che vediamo anche con la nostra carta sinottica, la conosciamo molto bene ormai, siamo esperti, dunque, con il blu, il viola, il freddo importante che si sposta e sempre più torna a casa sua, mentre monta l'anticiclone africano con le temperature in sensibile aumento anche sulla Germania dove avevamo toccato meno 15 gradi, diffusi con disagi eccezionali, vedete tutta questa colorazione verde e gialla con temperature sopra la media, soprattutto sul nord Italia e sulle montagne, perché in pianura ci saranno un pò di nebbie, ma intanto andiamo a vedere insieme quello che succederà nel corso delle prossime ore, con i venti di Libeccio, abbiamo qualche addensamento in più ancora oggi come ieri, sulla Toscana e sulla Liguria, così come la giornata di domani quando il cielo sarà grigio, comunque, su gran parte del Nord e sul versante tirrenico, nella giornata di venerdì condizioni perlopiù simili, ma un pò più soleggiati sulle regioni centrali, torna il sole a Roma. Per quanto riguarda il Sud abbiamo degli addensamenti sul basso Tirreno, possiamo vedere sulle isole maggiori il tempo che torna buono dopo la nevicata anche nel fine settimana a bassa quota sulle spiagge joniche, con le temperature che salgono a 15 gradi a Catania e poi nella giornata di venerdì abbiamo una situazione ancora migliore con 17 gradi e tantissimo sole, il fine settimana con l'anticiclone prepotente che però non ostacolerà purtroppo la formazione delle nebbie, anzi le favorirà sulla pianura Padana, il cielo sarà grigio in pianura ma sarà soleggiato in montagna e molto caldo e sarà molto caldo al centro sud dove troveremo temperature fino a 20 gradi. Insomma, queste tutte le nostre informazioni, durante il fine settimana il rischio valanghe sarà in aumento. Queste le nostre informazioni, a più tardi.