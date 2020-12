Crollo delle temperature per Natale, neve a bassa quota

Ben trovati con il nostro aggiornamento meteo. La sorpresa di Natale con il freddo in arrivo e anche qualche fiocco bianco. Andiamo a vedere le previsioni meteorologiche con ancora un po' di nuvolosità tra Toscana e Liguria. Migliora al Sud con temperature decisamente miti. Queste piogge con il Libeccio continuano anche nella giornata di mercoledì, sempre intorno al golfo ligure con addensamenti un po' più compatti su tutta la fascia tirrenica, come vediamo. Ma adesso le temperature. Il freddo è sull'Europa orientale, l'anticiclone invernale porta temperature elevate al Sud, in montagna dove le giornate sono splendide, ma attenzione alla sorpresa di Natale, come vediamo dall'animazione arrivare dalle isole britanniche, il freddo, dunque già il 25 al Nord e al Centro e poi il 26 anche al Sud. Colorazione azzurra nel dettaglio, per capire meglio la perturbazione arriva alla vigilia di Natale, dunque, sul Centro Nord. In serata anche qualche fiocco bianco non è escluso sulla pianura Padana, ma da confermare. Il 25 invece qualche nevicata sull'Appennino, Firenze, Bologna, poi verso Umbria, in particolare. Nevicate nella giornata del 26 dicembre, Santo Stefano con l'inverno pieno, sul Molise, sulla Basilicata anche abbondanti fino a quote collinari con venti freddi e calo delle temperature ovunque. Ma rivediamo il sole al Centro-Nord. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento.