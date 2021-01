Freddo e maltempo, precipitazioni diffuse al centronord

Benritrovati. Ancora freddo e maltempo sull'Italia nelle prossime ore, con precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni. Ma vediamo il dettaglio proiettandoci anche all'inizio della prossima settimana iniziando proprio dalla Centro-Nord. Eccoci qua. Come vedete, con l'aiuto anche della regia, ancora precipitazioni e instabilità diffusa su tutto il comparto del Centro-Nord. Neve sulle Alpi, precipitazioni probabili anche sul Friuli Venezia Giulia, anche se avete visto nella giornata di domenica sull'alto Adriatico alcuni spazi di sole. Lunedì una situazione simile, ancora le coste tirreniche le più colpite per quanto riguarda i temporali con neve anche al di sopra dei 700 metri però per quanto riguarda il Nord. Diamo uno sguardo anche quello che accadrà al Sud, qua l'instabilità è ancora presente soprattutto con temporali in Campania e poi in Sardegna. Per quanto riguarda la giornata invece di lunedì, e dunque l'inizio della prossima settimana ancora pioggia in Puglia e comunque è ancora molto instabile il tempo sulla Campania. La perturbazione si sta allontanando dall'Italia, ma è in arrivo una nuova perturbazione che arriverà proprio all'inizio della prossima settimana. Per il momento è tutto, a più tardi.