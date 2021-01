In arrivo nuovo vortice ciclonico carico di pioggi e neve

Ben ritrovati Ancora maltempo sull'Italia nelle prossime ore. È in arrivo un nuovo vortice ciclonico sospinto da aria fredda che porterà ancora neve a bassa quota. Vediamo il dettaglio, come inizierà la settimana? Diamo uno sguardo al Centro-Nord. Come vedete dicevamo della morsa del maltempo. Precipitazioni abbondanti soprattutto dapprima al Nordovest, in Piemonte, in Liguria, con neve anche in collina e poi però si estenderà il maltempo anche a tutto il nord. La giornata di martedì: una situazione simile a lunedì, ovvero ancora maltempo anche sulla costa tirrenica e comunque instabilità anche sul versante Adriatico. Saranno giornate di pioggia e temporali, come dicevamo anche possibilità di fiocchi di neve. Diamo uno sguardo a quello che accadrà al sud: ancora instabilità soprattutto in Sardegna, con temporali anche in Campania, ultimi residui di instabilità della perturbazione che si sta allontanando dal sud, in Puglia, nella giornata di lunedì e poi come vedete gli ultimi temporali ancora in Campania. Li vediamo sulla città di Napoli, ma poi la situazione al sud migliora. Lo ripetiamo comunque, è in arrivo un nuovo vortice ciclonico che raggiungerà completamente l'Italia nella giornata di martedì. Per il momento è tutto a più tardi.