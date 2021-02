Inizio settimana con ultime nevicate al sud, poi caldo

Ben ritrovati con l'aggiornamento meteo, San Valentino gelido, ancora delle nevicate al sud. Quest'oggi vi mostriamo con Skyline webcam una cartolina dalle Dolomiti lucane, Castelmezzano provincia di Potenza, 750 metri, ma la neve ha creato disagi fin sulle coste ioniche e del basso Adriatico, con venti impetuosi e gelo. Dunque attenzione ancora nelle prossime ore. Vediamo subito la neve del San Valentino, che ha di nuovo coperto un po' il medio Adriatico, la Basilicata, la Puglia, la Calabria ionica e dunque prudenza in queste zone. Ma subito la rimonta delle temperature sarà sensibile, con l'inizio della nuova settimana il Burian ci lascia. E dunque ultime nevicate tra Calabria e Sicilia, con l'inizio della settimana appunto, ma poi i valori termici in sensibile aumento, come vediamo dalla mappa tutta colorata. Quest'altra mappa ci conferma la differenza delle temperature massime tra lunedì e la domenica, quindi in 24 ore abbiamo un aumento anche di 4 gradi generalizzato su tutto lo Stivale, di 8 gradi sulle Alpi, colorazione gialla e anche rossa, mente temperature massime scenderanno tra Calabria e Sicilia, perché avremo anche delle nevicate a bassa quota su queste zone, lunedì. Per quanto riguarda poi le minime che sono gelide al mattino torneranno a salire in modo sensibile soprattutto martedì, guardate anche 10 gradi in più al centro nord, con valori che torneranno sopra gli zero gradi dopo le gelate molto intense. Per quanto riguarda le previsioni Nel dettaglio, eccoci qua a vedere ancora il cielo sereno al centro nord, il miglioramento deciso, ma ancora gelido al mattino il lunedì, e poi le temperature minime che tornano a salire appunto, l'abbiamo visto l'altra mappa ma con qualche piovasco tra Liguria di Levante e alta Toscana. Nella giornata di mercoledì sembrerà di essere più in autunno che in inverno pieno perché le temperature supereranno anche i 10 gradi ma ci saranno ampie schiarite al nord. Chiudiamo rapidamente con il sud, perché dopo questa fase di maltempo, ancora prudenza vi raccomando, avremo un miglioramento graduale da lunedì pomeriggio. In particolare su tutte le regioni tornerà anche il sole, temperature vicine ai 10 gradi, 13 a Catania, ma ancora delle gelate in questo caso al mattino del martedì, mercoledì invece le temperature tornano a superare 0 gradi anche durante la notte e alle prime ore del giorno. Queste le nostre informazioni metrologiche, vi auguro un ottimo proseguimento.