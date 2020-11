Inizio settimana con un po' di maltempo da nord a sud

Buongiorno e ben ritrovati, prima perturbazione seria di questo mese di novembre, decisamente siccitoso e questa mattina simao andati in Alto Adige a Colfosco, a 1600 metri di quota con la webcam di Skyline a vedere, appunto, la neve che torna sulle nostre montagne alpine, in particolare qui siamo a 1600 metri e caduta fino a 1400/1500 quindi comunque una quota neve ancora piuttosto alta, le temperature ieri hanno toccato i 24 gradi a Catania, non fa freddo, ma torna la dama bianca. Per quanto riguarda però il quadro previsionale possiamo mostrarvi queste mappe di sintesi, in particolare le precipitazioni attese nella giornata di oggi, come vedete colorazione blu su gran parte dello stivale, quindi, da Nord a Sud, quelle previste per la giornata di domani, residue tra Abruzzo, Molise, soprattutto sulle regioni meridionali e poi mercoledì ancora delle precipitazioni colorazione azzurra sulla Basilicata, un po' più intense tra Salento, Calabria e Sicilia orientale. Nel dettaglio le nostre previsioni confermano un rapido miglioramento sul nord ovest, mentre le piogge saranno ancora residue sul Friuli Venezia Giulia, soprattutto sulle regioni centrali e anche dei forti temporali, oggi con allerta gialla della protezione civile. Martedì è tranquillo, banchi di nebbia in Val Padana, temperature in ripresa, ma ci saranno venti tesi da nord sulle regioni centrali. Mercoledì buono, qualche acquazzone ancora tra Abruzzo e Molise. Cosa succede invece al sud, sulle regioni meridionali abbiamo maltempo in arrivo dalla Campania verso il resto del sud peninsulare e ancora sulla Sardegna occidentale, quindi una giornata instabile, anche domani, soprattutto domani avremo dei fenomeni intensi sulla fascia ionica, crollo anche delle temperature graduale, miglioramento sulla Sardegna, ma con venti tesi da nord, un po' su tutto il comparto e le ultime piogge come vediamo sul versante ionico nella giornata di mercoledì. Un'anticipazione, venerdì potrebbero scendere un po' le temperature su tutta l'Italia. Queste le nostre informazioni meteo, vi auguro un ottimo proseguimento.