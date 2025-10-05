Meteo, nuova settimana con tanto sole e massime in aumento

00:01:37 min
|
1 giorno fa

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo dopo un periodo di forte maltempo, specialmente al centro sud, questo ciclone ci ha abbandonato e ci sono buone notizie perché già, dall'inizio della prossima settimana dal lunedì torna l'alta pressione e le temperature saranno in rialzo. Andiamo a vederlo insieme, vediamo pochissime piogge nella giornata di lunedì. C'è ancora qualcosina su Alpi e in Calabria e in Sicilia. Martedì invece vediamo qui un quadro praticamente asciutto e le piogge non ci saranno più temperature contenute. Previsioni per domenica vediamo una nuova perturbazione al nord che porta ancora piogge, specialmente al mattino sul Triveneto lungo la dorsale appenninica c'è qualcosina anche nel Lazio, ma anche in Calabria e per il resto vedremo un quadro molto asciutto. Lunedì poi come possiamo vedere dalle previsioni, un quadro molto asciutto, le temperature in rialzo, e soltanto qualche pioggia, al sud. Martedì invece un quadro molto stabile. Le temperature in rialzo le vediamo benissimo su questa grafica qui, quindi le temperature massime ecco arriveranno anche tra i 20 ai 24 gradi. E con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e vi ricordo che per ulteriori informazioni c'è l'app Il Meteo.

Meteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massimeMeteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massime
bollettino
Meteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massime
00:01:47 min
| 18 ore fa
Meteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altroveMeteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altrove
bollettino
Meteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altrove
00:02:24 min
| 19 ore fa
La settimana si apre con un clima più mite e serenoLa settimana si apre con un clima più mite e sereno
bollettino
La settimana si apre con un clima più mite e sereno
00:01:11 min
| 1 giorno fa
L'Italia si presenta divisa: sole al Sud, nubi e piogge al NordL'Italia si presenta divisa: sole al Sud, nubi e piogge al Nord
bollettino
Meteo, Italia divisa: sole al Sud, nubi e piogge al Nord
00:01:45 min
| 2 giorni fa
Al Nord residua instablità al mattino, ma con rapido miglioramentoAl Nord residua instablità al mattino, ma con rapido miglioramento
bollettino
Al Nord instabilità al mattino ma con rapido miglioramento
00:01:37 min
| 2 giorni fa
Il tempo migliora al Centro-Sud, ma peggiora al NordIl tempo migliora al Centro-Sud, ma peggiora al Nord
bollettino
Il tempo migliora al Centro-Sud, ma peggiora al Nord
00:01:45 min
| 3 giorni fa
L'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontanaL'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontana
bollettino
L'Italia lascia alle spalle un ciclone che si allontana
00:01:59 min
| 3 giorni fa
Ultime fasi di maltempo, weekend: veloci pioggeUltime fasi di maltempo, weekend: veloci piogge
bollettino
Ultime fasi di maltempo, weekend: veloci piogge
00:01:51 min
| 4 giorni fa
Venti forti e piogge, ma avanza il bel tempoVenti forti e piogge, ma avanza il bel tempo
bollettino
Venti forti e piogge, ma avanza il bel tempo
00:01:59 min
| 4 giorni fa
Meteo: ancora maltempo al Sud, clima da NovembreMeteo: ancora maltempo al Sud, clima da Novembre
bollettino
Meteo: ancora maltempo al Sud, clima da Novembre
00:01:54 min
| 5 giorni fa
Meteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termicoMeteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termico
bollettino
Meteo, maltempo sulle Adriatiche con calo termico
00:02:18 min
| 5 giorni fa
Meteo, anticipo d'inverno con freddo, rovesci e ventoMeteo, anticipo d'inverno con freddo, rovesci e vento
bollettino
Meteo: anticipo d'inverno con freddo, rovesci e vento
00:02:11 min
| 6 giorni fa
