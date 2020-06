Maltempo ad oltranza al centro-nord, tregua solo venerdì

Ben trovati con il nostro aggiornamento meteo. Sembra di essere a novembre al centro-nord, con temperature massime che difficilmente superano i 20 gradi. Grandinate, purtroppo, sulle colture italiane. Andiamo a controllare insieme la nostra carta sinottica. La perturbazione che è scivolata dalla Scozia verso l'Italia, ha favorito la formazione di una bassa pressione che resisterà sul nostro Paese almeno fino a giovedì, poi miglioramento. Intanto, però, questa bassa pressione provoca ancora dei temporali, in particolare nel pomeriggio e al centro. Vediamo la situazione meteorologica nel dettaglio. Per capire bene il quadro meteorologico dobbiamo vedere questi dati, con valori massimi sotto la media anche di 10 punti, con precipitazioni frequenti nel pomeriggio al centro-nord, diffuse ancora nella giornata di mercoledì su tutto questo comparto, anche temporalesche e giovedì con l'arrivo di una nuova perturbazione, altre piogge su tutto il settore. Quindi è un quadro decisamente autunnale, purtroppo. Per quanto riguarda il sud e le isole maggiori va meglio, ma attenzione anche qua, prudenza. Perché? Intanto è un martedì più soleggiato, ma con qualche acquazzone tra Basilicata e Puglia. Mercoledì, invece, il fronte potrebbe portare qualche addensamento in più anche al meridione, con venti di maestrale che faranno scendere le temperature, ma è soprattutto giovedì che vedrà l'arrivo di qualche pioggia anche sulle regioni meridionali. Le temperature, ripetiamo, 18-19 gradi di massima al centro-nord, intorno ai 23-24 gradi di massima al sud, nel corso dei prossimi giorni. Sono valori tipici delle minime di questo periodo, infatti l'anno scorso registravamo delle minime intorno ai 20 gradi e delle massime intorno ai 35, proprio in questi giorni. Queste le nostre informazioni meteo. A più tardi.