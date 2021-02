Maltempo con piogge poi torna il gelo

Ben ritrovati. Tempo in deciso peggioramento, si avvicina una nuova perturbazione atlantica con piogge, temporali e anche nevicate, poi nel fine settimana di San Valentino arriva il Burian e porta nuovamente il gelo sull'Italia. Vediamo il dettaglio subito con le grafiche, lo facciamo iniziando dal centro-nord Italia per oggi e per i prossimi giorni. Sarà un mercoledì caratterizzato, come già abbiamo visto, dal deciso peggioramento. Piogge e temporali. Attenzione anche a venti forti sulla fascia tirrenica. Per quanto riguarda la giornata di giovedì migliora con schiarite ultime residue, instabilità sull'area Adriatica tra Marche e Abruzzo. Venerdì un'altra giornata stabile, ma guardate le temperature anche sotto lo zero, quindi torneremo ad avere valori praticamente invernali. Vediamo anche sulle aree del sud Italia come si muoverà questa perturbazione, come vedete, però oggi riguarderà la Sardegna e anche la Campania e poi via, lascerà spazio a giornate più soleggiate, un pochino di instabilità ancora sulla Calabria, verdi cieli sereni o poco nuvolosi, come vedete ancora tra Calabria e Sicilia sud-orientale ancora qualche pioggia e anche qui le temperature tenderanno a diminuire notevolmente, specialmente sulla fascia adriatica.