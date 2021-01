Maltempo Italia, pioggia su regioni tirreniche, neve al nord

Buongiorno e buona domenica. Una circolazione depressionaria continua a condizionare il tempo sulla nostra penisola. Ancora pioggia, temporali e neve fino a 700 metri al Nord, una nuova perturbazione si sta avvicinando. Vediamo insieme l'evoluzione atmosferica con la nostra carta sinottica. Come vedete le precipitazioni in parte si stanno allontanando dall'Italia andando verso est, ma una nuova perturbazione si sta invece avvicinando, il vortice ciclonico raggiungerà l'Italia l'inizio dalla prossima settimana. In particolare, colpirà completamente la nostra penisola martedì e porterà ancora maltempo e nevicate a bassa quota. Diamo uno sguardo alle previsioni: per quanto riguarda il Centronord nella giornata di oggi ancora neve sulle Alpi, nevicate fino a 700 metri. Maltempo anche in Liguria, instabilità in Friuli Venezia Giulia e una situazione di maltempo generale su gran parte delle regioni, specialmente quelle tirreniche. Ancora qualche instabilità anche sul versante Adriatico. Diamo uno sguardo a quello che accadrà al sud: ancora temporali in Campania ed anche in Sardegna, qualche instabilità per quanto riguarda la Sicilia orientale e la Calabria. Lunedì una situazione leggermente migliorata con ancora qualche residuo di instabilità soprattutto in Puglia e in Campania. Martedì, come vedete, temporali in Campania e dunque una perturbazione, come dicevamo, che lentamente si allontana ma un'altra è in arrivo. Per il momento è tutto, a più tardi.