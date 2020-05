Maltempo sul nord ovest e Alpi, meglio altrove

Ben ritrovati. Sarà un sabato caratterizzato dal maltempo sulle aree del Nord Italia mentre continua questa fase stabile e soleggiata al Centro-Sud, con temperature e valori massimi davvero molto elevati. Vediamo il dettaglio le grafiche dal centro nord Italia e sabato sarà una giornata ancora piuttosto piovosa. Abbiamo la bassa pressione che attraversa tutte queste regioni anche se con qualche schiarita tra Friuli Venezia Giulia e anche Veneto. Comunque sulle aree del Nord Italia. Le temperature sono stabili o in lieve calo. Poi domenica migliora ovunque la perturbazione lascia quasi definitivamente l'Italia e porterà ancora qualche temporale però residuo tra Toscana e Lazio, con qualche instabilità nel corso della giornata. Le temperature poi in aumento. Lunedì ancora bel tempo, una fase piuttosto stabile, questa. Ma sulle aree del Nord Italia, sull'arco alpino, principalmente della Lombardia e anche del Trentino Alto Adige, tornerà qualche pioggia, perché poi martedì avremo un altro peggioramento. vediamo subito a Sud della nostra penisola. Qui davvero tutto molto tranquillo, fatta eccezione per i venti perché stanno a tratti ancora tesi sulle nostre due isole maggiori. Venti meridionali. Questo farà sì che le temperature tenderanno ancora ad aumentare. E con valori massimi compresi tra 33 e 38 gradi, ma sulle pianure interne delle nostre due isole maggiori, potremo toccare anche i 40 gradi. I primi 40 gradi della stagione. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.