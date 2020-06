Maltempo verso il sud, weekend con nuove piogge al nord

Ben trovati. La perturbazione si estende anche alle altre regioni della nostra penisola, mentre va a migliorare sul nordovest, ma sarà un temporaneo miglioramento perché nel fine settimana sono in arrivo nuovi temporali. Allora vediamo il dettaglio subito con le grafiche, iniziando dal centronord Italia. Venerdì sarà una giornata di sole per quanto riguarda il Piemonte e anche la Lombardia, con qualche schiarita su Valle d'Aosta e Liguria, ma sulle altre regioni avremo delle piogge. Questa perturbazione porterà anche un lieve calo delle temperature. Poi sabato e domenica nuova ondata di temporali, quindi saranno davvero giornate molto instabili per tutte le aree del nord Italia, quindi Pianura Padana e tutto arco alpino, inclusi anche gli Appennini settentrionali. Per quanto riguarda, invece, il sud della nostra penisola qui avremo delle piogge su Calabria e anche Sicilia, su tutte le peninsulari e Sardegna, mentre nel fine settimana andrà sicuramente a migliorare con schiarite e ultime residue nuvolosità compatte tra Sicilia e Calabria, specialmente sui settori tirrenici, con qualche residuo piovasco. Poi domenica una bella giornata di sole. Qui le temperature sono in deciso aumento a causa di venti di scirocco, che porteranno i valori fino a 30 gradi sui settori tirrenici e anche oltre. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.