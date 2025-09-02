Meteo, allerta arancione per forte maltempo

Buongiorno e ben ritrovati, il mese di settembre inizia con il forte maltempo verso il Nord-Est e la Toscana. Andiamo proprio in Friuli Venezia Giulia a Trieste a vedere il maltempo attivo su queste zone dove cadranno altri 100 mm da qui alla serata, dunque massima prudenza, massima prudenza su buona parte del Centro Nord e localmente anche in Campania. Poi dalla giornata di domani il tempo tornerà soleggiato ovunque. E intanto vediamo insieme l'allerta arancione della Protezione Civile a confermare questa situazione difficile, in particolare al Centro Nord, ma anche tra Lazio e Campania sono attesi dei rovesci forti, dunque, oggi è una giornata decisamente instabile a causa del ciclone atlantico che invia ancora un fronte perturbato dapprima sulla Francia, alluvioni, allagamenti su Marsiglia, poi verso la Liguria. Nelle ultime ore vedete entrare proprio su buona parte del Centro, e verso il Nord-Est la perturbazione attiva con nubifragi. V Shape, si chiamano così a forma di V ma sono dati dalle convergenze dei venti, dalla Toscana verso il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la costa tirrenica, dunque queste le zone più colpite migliora al Nord-Ovest. Tempo più asciutto sull'estremo Sud dove abbiamo addirittura 37-38° tra Sicilia, Calabria e Puglia. Queste le precipitazioni attese, vediamo infatti dalla Toscana fino all'Emilia Romagna e tutto il Nord-Est, anche il basso Tirreno. E andiamo a chiudere con le previsioni nel dettaglio anche le temperature che, come vi dicevo, sono eccezionalmente alte sull'estremo Sud, fascia ionica, in calo deciso al Centro Nord a causa del maltempo, maltempo attivo oggi anche con forti venti occidentali, domani sembrerà tutto un altro clima, infatti avremo bel tempo, anche giovedì, il tempo sarà buono per più giorni, quindi buone notizie all'orizzonte, ma intanto massima prudenza. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, come sapete tutti i dati sull'app IlMeteo. .